München - Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) will das Verkehrsangebot auf dem Land mit Bürgerbussen verbessern. Die von Ehrenamtlichen gesteuerten Busse sollen den Öffentlichen Nahverkehr ergänzen und die Versorgung dort verbessern, wo es beim ÖPNV Lücken gibt, wie das Ministerium am Montag in München mitteilte.