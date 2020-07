Öle, Cremes und Kerzen Lifestyle-Marke: Macht Victoria Beckham Gwyneth Paltrow Konkurrenz?

Jede Menge Konkurrenz für Gwyneth Paltrow

Die Designerin, im September 2006 gründete Beckham ihr eigenes Label, könnte damit zur Konkurrentin von Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow (47, "Iron Man") werden. Diese hat mit ihrem 2008 gegründeten Online-Shop "Goop", der auf Basis eines Newsletters entstand, ein Imperium geschaffen. Vor einigen Monaten sorgte ihre neueste Duftkerze - "This Smells Like My Vagina" - für einen gelungenen Marketing-Gag. Ihr neuestes Produkt: Eine Kerze namens "This Smells Like My Orgasm" (auf Deutsch: "Das riecht wie mein Orgasmus").