Öl, Zucker und Salz Mit diesen Tipps werden trockene Hände wieder weich und geschmeidig

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie empfehlen Experten vor allem eines: regelmäßiges Händewaschen. Denn Keime setzen sich am ehesten an den Händen ab. Fasst man sich dann ins Gesicht, können Erreger an die Schleimhäute gelangen und sich im Körper ausbreiten. Durch häufiges und langes Waschen wird die Haut allerdings auch schnell trocken und spröde. Mit diesen Tipps bleiben die Hände weich.