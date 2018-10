In vielen Vierteln gehören die knallorangen Schwalben mit dem weißen Logo darauf schon zum Stadtbild. Einfach ausleihen – losdüsen – abstellen – von 0 auf 45 km/h in fünf Sekunden und das mit Öko-Strom. Die Roller kommen bei den Münchnern gut an, so gut, dass Emmy und die Green City AG, die die Roller zur Verfügung stellen, weiter ausbauen. "München hat uns überwältigt", sagt Emmy-Gründer Valerian Seither. "Unsere Roller wurden regelrecht überrannt, die Akzeptanz ist riesig."