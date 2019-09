Öko-Anlagen im Trend Tipps für Bio-Sparer

Wie aber erkennt man "grüne" Anlageprodukte? Die einfachste Möglichkeit ist, zu einer Nachhaltigkeitsbank zu wechseln, Geldhäuser, die sich auf die Fahne geschrieben haben, das Geld nur in Unternehmen zu stecken, die nachhaltig investieren. In Deutschland gibt es inzwischen einige Institute, etwa die Triodos Bank, die GLS Bank oder die Ethikbank. Aber auch "normale" Banken bieten nachhaltige Produkte an, etwa grüne Aktien- oder Anleihefonds. Green Bonds, grüne Anleihen, versprechen Anlegern, dass das gesamte eingenommene Geld in klimafreundliche Projekte fließt. Seit 2018 gibt es an der Frankfurter Börse ein eigenes Segment für Green Bonds.