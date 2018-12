Kiosk für das Nötigste

Wer sich über die Feiertage mit Grundlegendem versorgen will, kann auch oft auf einen nahen Kiosk zurückgreifen. Der Kiosk an der Reichenbackbrücke, sowie an der Münchner Freiheit sind zum Beispiel wie gewohnt offen.

Metzger am Hauptbahnhof

Die Metzgerei Vinzenzmurr hat im Hauptbahnhof auch über die Feiertage geöffnet. Am Heiligabend von 9 bis 14 Uhr, am ersten Feiertag von 10 bis 18 Uhr und am zweiten Feiertag von 11 bis 20 Uhr.

Öffnungszeiten der Münchner Supermärkte an Heiligabend

Am Flughafen sind die Edeka Läden am 24. von 5.30 bis 17 Uhr geöffnet, an den Feiertagen bis 24 Uhr. Auch am Haupt- und Ostbahnhof haben die Edekamärkte geöffnet, jeweils von 8 bis 23 Uhr. Auch der kleine Rewe To Go ist am Hauptbahnhof offen, an Heiligabend allerdings nur bis 14 Uhr.

Lesen Sie auch: Einkaufen nach 20 Uhr in München: Diese Geschäfte haben nach Ladenschluss offen