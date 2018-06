Neuhausen - Per Öffentlichkeitsfahndung sucht die Münchner Polizei nach einem Mann, der eine Überwachungskamera beschädigt haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. Februar zwischen 1.10 Uhr und 1.13 Uhr an der Baustelle zum neuen Justizzentrum auf Höhe der Emma-Ihrer-Straße 5 in Neuhausen.