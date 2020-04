Kronach - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Oberfranken ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein 28 Jahre alter afghanischer Staatsangehöriger soll am Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Kronach seinen Landsmann niedergestochen haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter. Bislang blieben die Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergebnislos.