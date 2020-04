Eine skurrile Situation am U-Bahnsteig Münchner Freiheit: Ein sehbehinderter junger Mann mit Gehstock fährt die Rolltreppe herunter, ohne Maske. Ein Landespolizist spricht ihn darauf an. Doch der Mann pocht auf ein Sonderrecht. Mit seinem Schwerbehinderten-Ausweis brauche er keine Maske. Der Polizist will per Telefon die Lage klären. Erfolglos. Das Bayerische Verkehrsministerium hatte zuvor eine Telefon-Hotline eingerichtet, um zu melden, falls irgendwo im Nahverkehr auf Masken verzichtet wird. Die Bilanz am ersten Tag? Auf AZ-Anfrage heißt es: "vereinzelte Anrufe".