Polizei wertet Handydaten vom Unfallort aus

Jetzt steht der Münchner Polizei ein neues Ermittlungswerkzeug zur Verfügung: Die Handydaten-Auswertung, die in solchen Fahndungsfällen standardmäßig angefordert wird. Mittlerweile ist die richterliche Anordnung dafür da, die Ermittler können sich an die Auswertung der Funkzellen in der Nähe des Tatorts machen. Kein einfaches Unterfangen: "Sie müssen sich das vorstellen. Ein sonniger Sonntag in München, da gab es einiges an Traffic", so Polizeisprecher Michael Marienwald auf AZ-Nachfrage.