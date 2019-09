Öffentlich auf Amazon Jennifer Lawrence veröffentlicht merkwürdige Hochzeitsliste

Kochabende im "organisierten Zuhause"?

Viele wirklich private Vorlieben präsentiert Lawrence in ihrer kuratierten Liste aber nicht. In einer Beschreibung für Küchenutensilien etwa wird sie mit den Worten zitiert: "Ich liebe es neue Rezepte auszuprobieren, daher ist es wichtig, die richtigen Utensilien in der Küche zu haben." Dazu muss man aber auch wissen, dass Lawrence eigentlich für ihre Liebe zu Fast Food bekannt ist - und schon Pizza bei den Oscars gegessen und auf dem roten Teppich von Fritten fantasiert hat.