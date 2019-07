In der Regel lieben es die Prominenten im Rampenlich zu stehen, bewusst haben sie sich für solch ein Leben entschieden. Doch deren Kinder haben diesbezüglich keine andere Wahl. Oftmals ist das Leben eines Promi-Kindes alles andere als ein Zuckerschlecken, in den Medien wird oft nur die Sonnenseite dargestellt. Doch es ist wahrlich nicht immer alles Gold, was glänzt.