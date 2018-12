Obwohl viele Häuser leerstehen Nicht nur in München: Wohnungsnot in ganz Bayern verschärft sich

Fakt ist: Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, immer weniger können sich dort eine Wohnung leisten. In München haben 17.000 Haushalte Anspruch auf eine Sozialwohnung, in Nürnberg 8.500, in Augsburg 2.000. Die Staatsregierung versucht, mit dem Wohnungspakt Bayern die Wohnungsnot zu lindern – zumindest auf dem Papier. "Im Frühjahr 2018 mussten Projekte zurückgestellt werden, weil Fördermittel für den Wohnungsbau bereits ausgeschöpft waren", kritisiert der Augsburger Oberbürgermeister und Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Kurt Gribl.