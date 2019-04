Die Ballermann-Vorsaison läuft gut an, Naddel macht den "Krümels Stadl" fast ganz voll. Die "Knietief im Dispo"-Sängerin ist ein Publikumsmagnet - trotz oder wegen der Schlagzeilen rund um ihren Gesundheitszustand. Immer wieder rechtfertige sich die Bohlen-Ex für Chaos-Auftritte - auch in der AZ klärte Nadja Abd el Farrag auf, warum sie am Ende einer Trachtenparty nicht mehr laufen konnte.