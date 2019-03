Schneefallgrenze sinkt Montag auf 600 Meter

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bringt das Tief "Igor" am Samstag von Nordwesten kommend bis in den Südosten anhaltende und teilweise kräftige Regenfälle. Am Montag dann dürften vor allem die Menschen im Alpenvorland vor einer verschneiten Kulisse aufwachen: Die Schneefallgrenze soll in der Nacht auf etwa 600 Meter sinken, wie der DWD am Freitag mitteilte. Die neue Woche starte im Allgemeinen windig und kühl bei Höchstwerten zwischen vier Grad im Bergland und zehn Grad am unteren Main. Von Mittwoch an soll es dann schrittweise wärmer werden und die Sonne werde sich wieder häufiger blicken lassen.