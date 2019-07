Postbauer-Heng - In einer Firma in der Oberpfalz sind bei einem Unfall mit flüssigem Aluminium 28 Menschen verletzt worden. Bei Arbeiten an einem Schmelzofen in dem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Postbauer-Heng (Bayern) sei ein Behälter mit dem heißen Metall umgekippt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es habe zwar kein offenes Feuer gegeben, aber sehr stark geraucht.