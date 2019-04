München - Sie soll nach Syrien ausgereist, sich dem IS angeschlossen und ein fünfjähriges Kind als Sklavin gehalten und verdursten haben lassen: Am Dienstag beginnt der Terrorprozess gegen Jennifer W. aus Lohne (Kreis Vechta) vor dem Oberlandesgericht in München. Die Mutter des Mädchens, das W. gequält haben soll, bekommt im Prozess nun prominente Unterstützung.