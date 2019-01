München - Die Kombination aus Trunkenheit, Müdigkeit und Hunger hat sich für mehrere Männer in Oberfranken als brandgefährlich herausgestellt. Nach einer durchzechten Nacht wollten zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen ihren Hunger mit einer Pizza stillen. Während diese im Ofen brutzelte, schliefen die beiden in der Wohnung in Lichtenfels ein, wie die Polizei mitteilte. Selbst der schrille Alarmton des Rauchmelders weckte die Männer nicht auf. Der Hausmeister öffnete die Tür und fand die verkohlte Pizza. In der Küche entstand kein Schaden.