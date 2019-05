Passau - Drei mit Armbrustpfeilen getötete Menschen in einer Passauer Pension und zwei Leichen in einer Wohnung in einer niedersächsischen Kleinstadt. Was ist passiert? Seit Dienstagmorgen gibt es neue Erkenntnisse. Denn: Im Fall der drei in einer Passauer Pension mit Armbrustpfeilen getöteten Menschen liegt inzwischen ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach wurden der Mann und die Frau, die gemeinsam in einem Bett lagen, jeweils durch einen Schuss ins Herz getötet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Passau am Dienstag sagte.