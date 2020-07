Ob Suppe oder Salat Sommerliche Erfrischung: Kreative Rezepte mit Wassermelone

Zubereitung: Das Fleisch der Wassermelone von der Schale lösen. Danach die Kerne entfernen und in mundgerechte Würfel (ca. 1 cm) schneiden. In eine Schüssel geben und den Feta darauf zerbröseln. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Die Minze waschen, die Blätter von den Stilen abzupfen und fein hacken. Beides zur Wassermelone dazugeben und gut vermischen. Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel verrühren. Anschließend über den Salat geben und gut durchmischen. Mit einem Baguette servieren.