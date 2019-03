OB setzt auf Eigenverantwortung Kippt die Stadt Landshut das Badeverbot in der Isar?

Landshuter OB setzt auf Eigenverantwortung statt Badeverbot

Der OB lehnt ein pauschales Badeverbot ab, stattdessen will Putz auf Eigenverantwortung setzen, auch wenn ein Restrisiko immer bestehe. "Selbstverständlich kann eine Kommune nicht garantieren, dass in einem natürlichen, fließenden Gewässer an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden stets alle zulässigen Grenzwerte für Keimbelastung eingehalten werden", so Putz. Denn Schadstoffe oder Ähnliches könnten jeder Zeit in Flüsse eingeleitet werden.