Tatsächlich sei ein Rathaus-Empfang geplant gewesen, lässt Reiter mitteilen: "In enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle des TSV 1860 München wurde als Termin der 26.7.2018 gemeinsam festgelegt. Nach offizieller Bekanntgabe des Spielplans für die 3. Fußball-Bundesliga stand fest, dass der Saisonauftakt am 27.7.2018 in Kaiserslautern stattfinden würde." Um eine optimale Vorbereitung auf die Partie gegen den Zweitliga-Absteiger zu gewährleisten, "musste der Empfang in beiderseitigem Einvernehmen kurzfristig abgesagt werden."