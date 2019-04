Es ist dunkel, ein bisserl verschwommen, wie das eben so ist, wenn man in Bars mit dämmrigem Licht ein Selfie macht – und doch sagt das Bild viel mehr aus, als bis jetzt bekannt war. Nämlich: so ziemlich alles. Zumindest alles, was das Privatleben von Münchens OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU) betrifft.