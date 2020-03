Die Unterlagen sind in mehreren Wellen versendet worden – eng getaktet. Bis Donnerstag vergangener Woche hatte die Druckerei 300.000 Briefwahlunterlagen bei der Post abgeliefert (für die Wähler, die auch schon für die Wahl am 15. März Briefwahlanträge gestellt hatten). Am Montag drauf folgten 560.000 Stück, am Dienstag weitere 250.000. Jeweils am Folgetag sollten die Briefwahlunterlagen an die Haushalte zugestellt worden sein.