Ob das was wird? "Game of Thrones"-Autor heuert bei der "Herr der Ringe"-Serie an

Cogman war zuletzt für das Drehbuch von "A Knight of the Seven Kingdoms", der zweiten Episode der letzten Staffel von "Game of Thrones", verantwortlich. Mancher "Herr der Ringe"-Fan könnte nun das Schlimmste befürchten, denn die finale Season von "Game of Thrones" ist äußerst umstritten. Cogmans Folge hat mit 8 von 10 möglichen Sternen allerdings in der Internet Movie Database (IMDb) die beste Bewertung aller Folgen der Staffel. Im Vergleich dazu: Das große Finale liegt bei einer User-Wertung von nur 4,4 Sternen.