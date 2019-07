Zur Zeit steht die Wohnung im markanten Wappenhaus an der Nymphenburger Straße – wieder einmal – zum Verkauf. Erst vor genau einem Jahr wurde das Neun-Zimmer-Domizil an der Ecke zur Maillinger Straße am Rande Neuhausens für 5,18 Millionen Euro schon einmal angeboten.