Das Problem: Die Miete in Höhe von 667,45 Euro bewege sich nach den Richtlinien des Jobcenters am oberen Rand, sei aber preislich in Ordnung. Auch wenn F. mit ihrer Tochter eine Wohnung mit 65 Quadratmetern zustehen würde, sei sie den Mietvertrag für die Wohnung mit 23 Quadratmetern ohne Küche und ohne Badezimmer eingegangen. Wolfsecker: "Jeder darf eine Wohnung wählen, die er möchte, wenn sie unterhalb des Richtwerts liegt."

Warum aber rechnet das Jobcenter die Mietkosten nicht auf den Quadratmeter um, damit Vermieter erst gar keine überteuerten Mieten aufrufen können? "Das verbietet eine Rechtssprechung des Bundessozialgerichts", sagt Wolfsecker. Nach der vom Bundessozialgericht festgelegten Produkttheorie berechnet sich die angemessene Höhe der Kaltmiete aus dem Produkt der Wohnungsgröße und dem Quadratmeterpreis.

Demnach kann zum Beispiel die Wohnung größer sein, wenn dafür der Quadratmeterpreis geringer ausfällt, sodass die Wohnung im Ergebnis noch angemessen ist. "Wir haben tatsächlich Situationen, in denen man sich als Sachbearbeiter an den Kopf fasst und sich fragt, ob jemand wirklich auf Dauer so wohnen will", sagt Jobcenter-Teamleiter Andreas Hippauf. Es seien aber die Kunden, die ihre Wohnung auswählen, da dürfe das Jobcenter keine Vorschriften machen.

Die Gefahr, dass sich durch die Übernahme der überteuerten Mieten durch das Jobcenter Geringverdiener keine Wohnung mehr leisten können, sieht Wolfsecker nicht. Nur fünf Prozent aller Landshuter bekommen ALG-II-Leistungen. "Ich glaube aber, dass manche Vermieter genau diesen beschränkten Markt bedienen und dann überteuerte Mieten verlangen. Ein Verhalten, das durchaus verwerflich ist."

