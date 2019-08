Nun ist man in München ja gewohnt, dass aus jeder Schuhschachtel ein Mehrfamilienhaus gemacht wird, aber wohnen in einem Eisenbahnwaggon? "Das geht durchaus", sagt Grosser, als ihn die AZ am Telefon erreicht. Die ausrangierten Wagen ließen sich verhältnismäßig einfach ausbauen, erklärt er. Vorausgesetzt natürlich, man hat den entsprechenden Platz.