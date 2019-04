Nur zehn Monate nach der Traumhochzeit Ex-Bachelor Leonard Freier steckt in einer Ehekrise

"Wir stecken in einer schwierigen Phase", erklärt der 34-Jährige weiter. Nach ihrer Traumhochzeit hätten sie "einfach so weitergemacht, wie wir es vorher gemacht haben". Das habe sich als ein Fehler herausgestellt: "Wir haben uns inzwischen jeder für sich in völlig andere Richtungen entwickelt", so Freier gegenüber "Bild". Erst vor knapp einer Woche besuchte das Paar gemeinsam die Premiere zu "The Band - Das Musical" in Berlin und gab sich dabei noch ganz verliebt.