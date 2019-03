Nur vier Monate nach der Geburt "Harte Arbeit": Diane Kruger zeigt ihren perfekten After-Baby-Body

Demensprechend gerne gebe sie nun über das Soziale Netzwerk mit dem Ergebnis ihrer Schufterei an. "Ich dachte nicht, dass das nach der Geburt eines Babys möglich sei. Vor allem nicht in meinem Alter", so Kruger, die seit 2016 mit dem Kindsvater, "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (50), zusammen ist. Erreicht habe sie das alles übrigens ohne Trainer, als Inspiration habe ihr lediglich Instagram-Star Hanna Bower gedient, die sich nach der Geburt ihres Kindes ebenfalls zum perfekten After-Baby-Body kämpfte.