Nur einen Platz hinter Lewandowski im Ranking liegt der jetzige Bayern-Teamkollege Thomas Müller mit 186 Toren. Auch der 30-Jährige hatte am Mittwochabend Grund zum Feiern. Neben seinem Treffer zum 3:0 in der Nachspielszeit, stellte Müller eine neue Bestmarke auf. Mit seinem Einsatz gegen Roter Stern Belgrad absolvierte der Offensivspieler nun 106 Spiele für die Bayern in der Champions League - eins mehr als der bisherige Rekordhalter Philipp Lahm (105 CL-Spiele).