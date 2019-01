"Nur noch gestritten" "Game of Thrones"-Star Richard Madden ist wieder solo

"Game of Thrones"- und "Bodyguard"-Star Richard Madden (32) ist offenbar wieder solo unterwegs. Das will zumindest das britische Boulevard-Blatt "The Sun" erfahren haben. Einem nicht näher benannten Insider zufolge soll Schauspielerin Ellie Bamber (21, "Nocturnal Animals") die Beziehung beendet haben.