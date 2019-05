"Playoffs haben ihre eigenen Regeln"

Nach dem Auftakterfolg heißt es also: Nur nicht nachlassen, Bayern! "Playoffs haben ihre eigenen Regeln. Und eine überragende Saison bringt uns gar nichts, wenn am Ende nicht der Titel rausspringt", hatte Kapitän Danilo Barthel vor dem Playoff-Start in der AZ gewarnt. Tatsächlich gab es im Audi Dome Anzeichen, die zu Wachsamkeit im Bayern-Team führen sollten: Der Fokus ging zwischendurch immer mal wieder verloren, es gab viele unnötige Ballverluste, so dass Braunschweig im Spiel blieb.