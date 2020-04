München - Mitten in der Stadt hat sich in München eine weltweit einzigartige Flora und Fauna entwickelt. Im Norden der Landeshauptstadt lebt etwa eine einzigartige Schneckenart – und an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet sprießt der Ranunculus monacensis, der Münchner Goldhahnenfuß. Das gelbe Blümchen blühe seit ein paar Tagen, sagt Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung München und Vorsitzender der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst berichtet.