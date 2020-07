Zimmermann kritisiert die Strategie von Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "In ganz Deutschland ist es durch die Öffnung von Kneipen und Bars zu keinem Anstieg der Infektionen gekommen", so die VEBWK-Chefin. "Der strenge Kurs Bayerns wirkt daher schlichtweg unüberlegt und willkürlich. Die von Söder so gern erwähnte 'atmende Strategie' kann man hier jedenfalls nicht erkennen."