Nur ihr Sohn war eingeweiht "Promi Big Brother": Kathy Kelly verschwieg Teilnahme vor der Familie

Musikerin Kathy Kelly (57), die ab dem kommenden Freitag (7. August) in der brandneuen Staffel von "Promi Big Brother" in den TV-Container zieht, hat aus ihrer Teilnahme an dem Sat.1-Format offenbar ein wohlbehütetes Geheimnis gemacht. Von ihrer vielköpfigen, berühmten Familie habe sie lediglich ihrem Sohn davon erzählt, wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung nun verraten hat. "Der Rest der Familie hat es wohl durch die Medien erfahren", so Kathy Kelly.