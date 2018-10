"Nur für mich war sie unerreichbar" Nach Michelle Hunzikers Sektenbeichte: So kämpfte ihre Mutter um sie

Ineke Hunziker setzte der Konflikt schwer zu. "Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten", erinnert sie sich an die düstere Phase. "Irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich mir einredete, Michelle sei tot." Eine Psychologin hatte ihr als "eine Art Trauerbewältigung" dazu geraten. Das sei allerdings "noch grausamer" für sie gewesen, da sie ihre Tochter ja "im TV, in Zeitungen, überall gesehen" habe. "Nur für mich war sie unerreichbar."