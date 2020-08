Andrang in Weßling durch gute Anbindung nach München

Sein Eindruck sei, so Sturm als neuer Rathauschef, "dass sich immer mehr Wohlhabende Grundstücke für Einfamilienhäuser in seiner Gemeinde kaufen. Das sei "schade für Einheimische und bitter für Jugendliche", die wegziehen müssten.

Zu erklären sei der "immense Druck" auf Weßling auch damit, dass die Anbindung nach München deutlich verbessert wurde. "In 35 Minuten bin ich am Hauptbahnhof", so Sturm.

Ihm ist auch klar, dass München allein den Zuzug nicht abdecken könne. Das sei auch im Neubaugebiet von Freiham mit bis zu 30.000 Menschen nicht zu schaffen. Damit werde die Begehrlichkeit, ins nähere Umland zu ziehen, noch steigen.

"Schon jetzt spüren wir im Fünf-Seen-Land an Wochenenden den Naherholungsdruck deutlich", so Sturm. "Jedes Mal bricht das Chaos aus". Man brauche nun Firmen, die das Parken noch besser überwachen würden und "Autos dann auch abschleppen lassen."

Tegernsee: Hier gab's Streit um Ausflügler

Mitte März gab es auch am Tegernsee einen Eklat um Münchner, dort allerdings wegen Ausflüglern. Der Tegernseer Bürgermeister hatte gefordert, die Menschen sollten in ihren Landkreisen bleiben. Dies zielte vor allem auf Tagesausflügler ab, die den Tegernsee bevölkerten, statt nur "unbedingt notwendige Fahrten" zu unternehmen.

Hotelbetreiber Korbinian Kohler sagte damals zur AZ, das sei "verheerend" gewesen. Viele Münchner habe dies "sehr verletzt". Er hängte daraufhin Plakate auf: "We like Münchner, in guten wie in schlechten Zeiten." Die Städter seien sehr willkommen. Mitte Juni überfluteten Ausflügler dann wieder den Tegernsee. Brückentag.

