Audi hat sein Werk in Brüssel in den letzten Jahren so umgebaut, als sollten dort kleine Lkw produziert werden. Nur die Außenfassaden blieben, innen halten Stahlträger mit hoher Tragkraft die Hallen und die Produktionsstraßen. Denn hätte man die Herstellung des vollelektrischen e-tron in den alten Konstruktionen implantiert, in denen bis vor Kurzem der leichte Audi A1 vom Band lief, wäre wohl einiges zusammengekracht, sagt der scheidende Werksleiter Patrick Danau.