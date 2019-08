Erneute Spannungen zwischen Bierofka und Löwen-Bossen

Für weitere Verstärkungen neben Dennis Erdmann und den Rückkehrern Aaron Berzel und Timo Gebhart konnten die Verantwortlichen der Löwen bislang nicht sorgen, auch der so dringend benötigte Stürmer ist noch nicht in Sicht. Bierofka fühlt sich von den Bossen offenbar im Stich gelassen. "Das Problem ist, dass alle reden, aber nur einer da ist, der was macht", schimpft der Löwen-Coach: "Das mit Timo (Gebhart, d. Red.) und Aaron (Berzel, d. Red.) ist auch über meine Schultern gelaufen. Ich versuche alles zu machen, was möglich ist, nehme die Bedingungen an – und die anderen reden halt!"