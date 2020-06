Nur eine Frage des BHs? Experten-Tipps für einen schönen Busen

Dr. med. Carmen Jochem ist Präventivmedizinerin an der Universität Regensburg und tritt für gesundes Altern sowie mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe ein. Was ihr besonders am Herzen liegt: der offene und ungenierte Umgang mit Themen rund um die weibliche Brust. In ihrem Buch "Brust bewusst" räumt sie mit Tabus und Irrglauben auf und gibt wertvolle Tipps. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die Mutter dreier Kinder über Mythen rund um den Push-up-BH, Tücken beim BH-Kauf sowie Nahrungsmittel für einen gesunden Busen.