Nur ein paar Riemen obenrum Kim Kardashian schockt mit gewagtem Kleid

Bei den 5. Hollywood Beauty Awards am Sonntag in Los Angeles präsentierte sie ein Vintage-Kleid von Designer Thierry Mugler aus dem Jahr 1998, mit dem sich andere nicht mal in den Berliner Fetischclub KitKat trauen würden: Obenrum bestand es praktisch nur aus Stoffriemen, die gerade so die Brustwarzen überdeckten und bei denen es an ein Wunder grenzte, dass sie nicht verrutschten.