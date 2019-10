Nur ein "kleines Detail" Michelle Pfeiffer: Ihr praktischer Tipp für das neue Catwoman-Outfit

Neben Michelle Pfeiffer und künftig nun also auch Zoë Kravitz verkörperten schon Halle Berry (53, "Catwoman") und Anne Hathaway (36, "The Dark Knight Rises") die DC-Comics-Heldin. Der neue Film "The Batman" wird von Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen: Survival") inszeniert. Bruce Wayne/Batman wird von dem Briten Robert Pattinson (33, "Twilight") gespielt.