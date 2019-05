Nur drei Wochen nach seinem Herzinfarkt Ehefrau von Torwart-Legende Iker Casillas an Krebs erkrankt

Zweite Schocknachricht binnen weniger Tage: Nur drei Wochen nach dem überraschenden Herzinfarkt der spanischen Torwart-Legende Iker Casillas (38) gab dessen Frau, TV-Moderatorin Sara Carbonero (35), via Instagram bekannt, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt ist. Man habe den bösartigen Tumor glücklicherweise in einem frühen Stadium entdeckt, schreibt Carbonero. Sie sei bereits operiert worden, müsse nun aber die Behandlung fortsetzen und habe noch einige Monate zu kämpfen.