Nur Dieter Bohlen bleibt Pietro Lombardi fliegt raus: Das nächste Jury-Beben bei "DSDS"

Große Rochade bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (auch via TVNow)! Wie der Sender auf Nachfrage von spot on news bestätigt, wird es bei der kommenden 18. Staffel "eine komplett neue Jury bei 'DSDS' geben". Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Nur Urgestein Dieter Bohlen (66) bleibt. Pietro Lombardi (28) sowie Tänzerin und Choreografie-Expertin Oana Nechiti (32) sind somit raus. Pietro Lombardi hat sich bereits via Instagram in einem kurzen Video zu seinem Aus als "DSDS"-Juror geäußert.