Nun scheint es offiziell Lily Allen und David Harbour knutschen bei Basketball-Spiel

Damit sollte es zweifelsfrei klar sein: Sängerin Lily Allen (34, "Hard Out Here") und "Stranger Things"-Star David Harbour (44) sind ein Paar. Die beiden wurden am vergangenen Freitag bei einem Basketball-Spiel in New York gesichtet. Dabei knutschten und kuschelten sie ganz öffentlich und ohne Hemmungen. Die Bilder der beiden veröffentlichte unter anderem die britische "Daily Mail".