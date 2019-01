Trotz guter Verfassung: Radonjic zeigt sich noch nicht zufrieden

Denn die Bayern befinden sich auf einem echten Roadtrip. Nach Moskau und Göttingen geht es nun schon wieder in Russlands Hauptstadt. Dort tritt der FCBB am Freitag (18.00 Uhr) bei Khimki zum nächsten Euro-Härtetest an. Umso wichtiger, dass die Bayern ihre Aufgaben in der BBL souverän meistern, meint auch Derrick Williams: "Siege sind in dieser Phase und bei diesem harten Spielplan mit BBL und Euroleague das Wichtigste für uns", erklärte der Topscorer nach dem Spiel in Göttingen.