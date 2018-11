Vor 4.946 Zuschauern erzielten Justin Shugg und Frank Mauer die Tore für die Münchner, Torhüter Danny aus den Birken verdiente sich seinen Shutout. Im Viertelfinale treffen die Münchner auf die Malmö Redhawks, das Hinspiel steigt entweder am 4. oder am 5. Dezember (Rückspiel am 11. Dezember).