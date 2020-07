Nun eine "Bergungsmission" "Glee"-Star Naya Rivera: Einsatzkräfte haben kaum noch Hoffnung

Das Ziel sei es nun, Rivera "zurück zu ihrer Familie zu bringen, um ihnen die Ungewissheit zu nehmen", zitiert "Page Six" einen zuständigen Polizisten namens Chris Dyer. Mit der Suche nach Rivera wurde begonnen, nachdem ihr vierjähriger Sohn alleine in einem gemieteten Boot auf dem See aufgefunden wurde. Seither werden Hubschrauber, Drohnen und Tauchteams eingesetzt, um nach der 33-Jährigen zu suchen - bislang ohne Erfolg.