Nüsse, Ingwer und Co. Diese Lebensmittel stärken das Immunsystem

Hagebutten und Holunderbeeren

Vorschlag: Vitamin C ist ein natürliches Aroma, das in einigen Lebensmitteln vorkommt und Erkältungen vorbeugt - eine Vitamin-C-Bombe ist beispielsweise die Hagebutte: Die kleinen, roten Beeren wachsen in Gärten oder in der freien Natur. Auch Holunder stärkt die Abwehrkräfte und hilft im Krankheitsfall, schneller zu gesunden, da die dunklen Beeren reich an Vitamin A, B und C sind.